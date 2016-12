Deux organismes de santé de la région de Champlain sont ravis de souligner le 30e anniversaire de la Loi sur les services en français de l’Ontario. Au cours des trente dernières années, cette loi historique a permis d’améliorer les services pour les francophones partout en Ontario.

La Loi sur les services en français fait en sorte que des organismes peuvent être officiellement désignés comme fournisseurs de soins offerts en français. Grâce aux dispositions que renferme cette loi, le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain et le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (Réseau) collaborent pour s’assurer qu’un plus grand nombre de francophones reçoivent des services de santé dans leur propre langue.

Services de santé en françaisCes travaux sont importants, car ils font la promotion de l’inclusion et de la diversité. Plus précisément, les gens préfèrent généralement parler leur langue maternelle lorsqu’ils se sentent vulnérables comme lorsqu’un problème de santé grave survient. L’objectif global est d’améliorer l’expérience du patient, entraînant ainsi des soins de plus haute qualité et un meilleur état de santé.

Ces deux réseaux de la région ont également travaillé conjointement à de nombreux projets et programmes visant l’élargissement des services de santé pour les francophones. Voici les points saillants de ces efforts :

Trois nouveaux fournisseurs de services de santé financés par le RLISS travaillent maintenant à l’obtention de leur désignation pour offrir des services en français, ce qui porte le nombre de fournisseurs participant au processus de désignation à 50 dans la région de Champlain. Pour faciliter la désignation, le Réseau et le RLISS ont lancé un outil numérique à l’intention des fournisseurs de services de santé.

Quatorze hôpitaux de la région de Champlain font maintenant la collecte de données sur la langue maternelle de leurs patients. Cette information aide le RLISS, le Réseau et les administrateurs des hôpitaux à mieux planifier leurs activités pour répondre aux besoins de la population.

En début 2017, un programme de soins aux victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale financé par le RLISS ouvrira ses portes à l’Hôpital Général de Hawkesbury & District, qui dessert principalement des francophones. Le RLISS a été un partenaire important dans la planification de ce programme, qui aide les gens à obtenir ce service crucial plus près de chez eux au lieu de devoir se déplacer pour aller à Ottawa ou à Cornwall.

Dans les mois à venir, un nouveau site satellite du Centre de santé communautaire de l’Estrie ouvrira à Limoges et donnera aux résidents de La Nation un meilleur accès aux services de santé en français. Les soins de santé offerts à ce centre seront axés sur la prévention de maladies, la promotion de la santé, les maladies chroniques, la santé mentale et les dépendances et l’éducation sur le diabète.