Pour une 4e année consécutive, des directions du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) seront honorées au gala Canada’s Outstanding Principals qui se tiendra le 28 février 2017 à Toronto. Le CECCE est fier d’apprendre que Lucille Plante, directrice à l’École élémentaire catholique Bernard-Grandmaître, et Sylvain Plourde, directeur du Service de soutien à l’apprentissage, volet enfance en difficulté, ont été sélectionnés parmi 40 directeurs d’écoles au Canada récipiendaires du prix national remis par The Learning Partnership. Faisant ainsi partie des 15 directions en Ontario à recevoir ce prix prestigieux.

Sylvain Plourde, pédagogue chevronné, leader engagé et directeur mobilisateur mérite amplement cet honneur en vertu de ses qualités professionnelles et personnelles exceptionnelles ainsi que de son implication et impact dans la réussite scolaire de chaque élève et dans le développement des compétences des employés. Cumulant fièrement plus de 32 années d’expérience au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, M. Plourde a exercé un leadership axé sur la réussite des élèves et il a fait travailler les experts en équipe, offert de la formation, des outils, mais surtout, il a infusé et ancré au sein du Conseil que tout élève en difficulté ou ayant des besoins particuliers doit avoir toutes les chances de réussir.

Quant à Lucille Plante, cela fait maintenant 20 ans qu’elle travaille à mobiliser le personnel et faire des écoles du CECCE des lieux où la bienveillance se conjugue parfaitement avec la réussite des élèves et l’épanouissement de l’équipe et de la communauté.

« C’est un honneur pour le Conseil de compter parmi son équipe des directions comme Mme Plante et M. Plourde qui se démarquent en matière de leadership en éducation, d’engagement envers la communauté et de par l’intégration de méthodes innovatrices qui ont un impact direct sur la réussite des élèves. » a affirmé Réjean Sirois, directeur de l’éducation au CECCE. « Je suis conscient de la valeur des employés qui forment la grande équipe du CECCE, je suis donc très fier lorsque certains ont la chance d’être reconnus par l’ensemble de la communauté. D’ailleurs, plusieurs autres mériteraient cet honneur ».

La présidente du CECCE, Johanne Lacombe, a aussi ajouté que « C’est grâce à des directions comme Mme Plante et M. Plourde que le CECCE continue d’être reconnu comme chef de file pour la transformation de l’expérience d’apprentissage, l’excellence et la bienveillance. Ces personnes ont un impact positif au quotidien sur les élèves et sont des exemples de leadership pour la communauté scolaire. »

Les directions récipiendaires du prix participeront à un programme de formation en leadership exclusif au Rotman School of Management de l’Université de Toronto, une des écoles de commerce les plus réputées au pays.

Elles seront également intronisées à l’Académie nationale du Learning Partnership qui compte plus de 400 membres ; soit tous des leaders en éducation qui ont été reconnus par cette organisation.

Chef de file reconnu pour la transformation de l’expérience d’apprentissage, l’excellence et la bienveillance de ses écoles catholiques et sa synergie avec la communauté, le CECCE, avec plus de 22 600 élèves fréquentant 42 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et une école pour adultes, est le plus grand réseau canadien d’écoles de langue française à l’extérieur du Québec. Les élèves du CECCE obtiennent les meilleurs résultats en province, et 96 % d’entre eux obtiennent leur diplôme.