À l’aube de leur 20e anniversaire, les conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario célèbrent avec fierté le chemin parcouru.

L’école catholique de langue française est, depuis plus de 230 ans, un pilier social et culturel de l’Ontario français. Depuis leur fondation en 1998, les conseils scolaires catholiques de langue française poursuivent cette longue tradition d’excellence.

Sous la gouverne des huit conseils scolaires catholiques de langue française, l’école catholique s’est en effet taillé une place de choix dans le système scolaire ontarien. Elle se démarque notamment par le rendement scolaire supérieur de ses élèves, son haut taux de diplomation et son approche holistique qui veille à l’épanouissement de l’élève dans toutes les dimensions de son être. Son caractère unique et ses exploits, rendus possibles grâce au dévouement de son personnel et à l’appui de la communauté, lui permettent d’offrir à ses élèves la meilleure éducation de langue française en Ontario.

«Nous sommes très fiers de pouvoir dire aux parents que le choix de l’école catholique qu’ils ont fait pour leurs enfants est le meilleur qui soit. Chez nous, ils ont l’assurance d’une éducation de qualité supérieure qui répond aux besoins de l’enfant et ce, sur tous les plans. Il y a de quoi être fiers! », se réjouit Jean Lemay, président de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC).

«Le 20e anniversaire de nos conseils scolaires est l’occasion de célébrer nos réalisations et de remercier les membres du personnel et les partenaires qui, chaque jour, font en sorte que l’école catholique de langue française soit à la hauteur des attentes élevées des parents », a souligné Lorraine Presley, présidente du Conseil ontarien des directions de l’éducation catholiques (CODEC). « Sept parents francophones sur dix choisissent l’école catholique. Nous les remercions de leur confiance».

Ainsi, avec l’appui des parents, l’école catholique forme des citoyens du 21e siècle compétents et altruistes, prêts à relever les défis de la société actuelle et à y contribuer de manière positive par leur leadership chrétien et francophone, selon les attentes et espoirs énoncés dans le Cadre de référence de l’élève des écoles catholiques de l’Ontario (CREECO).

Tournée de reconnaissance

Les huit conseils scolaires catholiques de langue française et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques unissent leurs voix pour souligner le travail et le dévouement exceptionnels de leurs communautés scolaires par le biais d’une Tournée de reconnaissance qui aura lieu pendant le mois d’octobre. Cette initiative permettra de remercier et reconnaitre publiquement deux personnes de chaque conseil scolaire qui font une différence au sein de leur école catholique de langue française, que ce soit par le biais de leurs actions, de leur professionnalisme ou de leur générosité.

Le public est invité à visiter le site EcolescatholiquesOntario.ca pour en savoir plus sur les atouts exclusifs qu’offre l’éducation catholique de langue française et suivre la Tournée de reconnaissance.