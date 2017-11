Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est [CECCE] est soucieux du bien-être de ses élèves et de son personnel. Suite à un récent sondage, les données démontrent que les élèves vivent des moments d’anxiété et de stress. Pour mieux outiller les élèves et le personnel, en ce mois d’octobre, mois de la santé mentale, le Conseil est heureux d’annoncer un investissement pour la mise sur pied d’un partenariat visant une saine gestion de la santé mentale dans ses écoles.

Ce partenariat, administré en collaboration avec le Centre Psychosocial (CPS) et l’Université d’Ottawa, sera composé de deux programmes dont un destiné pour les élèves du secondaire et l’autre pour le personnel scolaire. Un membre de l’Université d’Ottawa sera également impliqué afin d’évaluer les impacts et retombées du projet.

La présidente du CECCE, Johanne Lacombe, s’est réjouie de cette annonce qui vient renforcer une des priorités du Conseil qui est d’assurer le bien-être de tous et chacun. « La promotion d’une santé mentale positive auprès des élèves et du personnel des écoles du CECCE est primordiale à la création d’un climat scolaire positif. C’est pourquoi je suis convaincue que la mise en place d’un projet pilote permettra de s’assurer que chacune et chacun puisse s’épanouir et se réaliser pleinement dans un contexte sain et propice au développement. »

Programme pour les élèves du secondaire

Le programme Funambule, d’une durée d’un an, vise à rehausser les compétences sociales et émotionnelles chez les adolescents, tout en leur fournissant les outils pour mieux gérer leur anxiété et leur stress. Ainsi, les élèves du secondaire des écoles ciblées par l’initiative auront l’occasion de participer à des ateliers offerts par un travailleur social et un technicien en éducation spécialisé du Centre Psychosocial.

Ces ateliers auront pour but d’apprendre aux élèves à bâtir leur résilience pour ainsi mieux gérer leur stress et anxiété dans des contextes familiers tels que l’école, les évaluations scolaires, la maison, les amis, les sports, etc. Cette initiative vient d’ailleurs s’ajouter à plusieurs autres services déjà offerts dans les écoles secondaires par l’équipe de travail social du CECCE.

Programme pour les employés

Le programme pour les employés, inspiré du programme du Cadre du milieu de travail positif (CMTP), d’une durée de trois ans, vise à offrir aux employés du CECCE un milieu de travail positif ainsi qu’une culture scolaire favorable au soutien du personnel. Pour ce faire, des professionnels du Centre Psychosocial formeront et appuieront des leaders dans les écoles pour que ceux-ci puissent par la suite organiser des ateliers et activités pour l’ensemble du personnel de leur école.

Cette approche « formation de formateurs » permettra aux écoles de se doter d’une capacité pour soutenir leur autonomie à assurer la pérennité des succès acquis de l’initiative. Le programme prévoit également un thème spécifique pour chaque année, soit le mieux-être la résilience et le leadership.

« Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est conscient que le bien-être et la santé mentale positive sont des éléments clés à la réussite professionnelle des employés et la réussite scolaire des élèves » affirme Réjean Sirois, directeur de l’éducation du CECCE. « Il est indéniable que la mise en oeuvre des pratiques de la psychologie positive contribuera à créer des environnements de travail et d’apprentissage plus propices à l’atteinte du plein potentiel de tous et chacun. »

Chef de file reconnu pour la transformation de l’expérience d’apprentissage, l’excellence et la bienveillance de ses écoles catholiques et sa synergie avec la communauté, le CECCE, avec plus de 23 500 élèves fréquentant 43 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et une école pour adultes, est le plus grand réseau canadien d’écoles de langue française à l’extérieur du Québec. Les élèves du CECCE obtiennent les meilleurs résultats en province, et 96 % d’entre eux obtiennent leur diplôme.