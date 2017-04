Les familles des enfants fréquentant le pavillon Kemptville de l’École catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys peuvent dorénavant avoir l’esprit tranquille sachant qu’un bail à long terme a été signé afin de permettre aux élèves de continuer leurs études sur le campus du Collège Kemptville.

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Agricultural Research Institute of Ontario ont signé un bail de 10 ans avec possibilité de deux périodes de prolongation de 5 ans chacune. Ce bail permet à l’École catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys de continuer d’occuper l’édifice Fraser pour l’éducation des élèves de l’élémentaire. Il permet aussi l’usage exclusif de l’édifice Gibson par les élèves du palier secondaire. Celui-ci sera rénové et réaménagé avant que les élèves puissent occuper le bâtiment. Ceux-ci continueront d’occuper les locaux du bâtiment Parish pendant les travaux.

La présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Johanne Lacombe, se réjouit de la signature de ce bail : « La stabilité de l’éducation des enfants est un facteur très important dans le choix d’une école. Les familles de Kemptville et des environs ont fait preuve d’une confiance absolue en inscrivant leurs enfants en si grand nombre au pavillon Kemptville de l’École catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys et le CECCE est fier de pouvoir leur annoncer cette bonne nouvelle qui désormais leur garantit une stabilité à long terme. » Mme Lacombe a tenu à remercier les parents qui ont contribué à l’atteinte des objectifs du CECCE pour l’École catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys.

Selon Réjean Sirois, directeur de l’éducation au CECCE la signature de ce bail représente une étape importante qui assure à présent un avenir prometteur pour l’éducation catholique de langue française à Kemptville : « Une programmation très intéressante se dessine pour le pavillon Kemptville de l’École catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys en lien avec la santé humaine et terrestre avec un accent particulier sur les changements climatiques et ce, dès la rentrée scolaire de 2017. Un bail à long terme permet à la communauté de rêver encore plus loin sachant que l’école est bien située sur le campus du Collège Kemptville pour y rester. »

